Afghanistan, terremoto di magnitudo 6

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6.0 sulla scala Richter, secondo l'Us Geological Survey, ha colpito l'Afghanistan orientale, al confine con il Pakistan, uccidendo due bambini nella notte tra domenica e lunedì, hanno riferito le autorità locali. L'epicentro del terremoto, verificatosi alle 23:47 (19:17 GMT) a una profondità di 8 chilometri, è stato registrato a 42 chilometri da Jalalabad, hanno riferito i sismologi statunitensi. I giornalisti dell'Afp hanno avvertito le scosse a Kabul per diversi secondi, così come a Islamabad, in Pakistan, a 370 chilometri di distanza in linea d'aria. Due bambini sono morti nel crollo del tetto della loro casa nella provincia di Nangarhar, di cui Jalalabad è il capoluogo, hanno riferito le autorità locali. Hanno aggiunto che finora sono rimaste ferite 15 persone. L'Afghanistan è frequentemente colpito da terremoti, in particolare nella catena montuosa dell'Hindu Kush, vicino alla congiunzione delle placche tettoniche euroasiatica e indiana. La provincia di Nangarhar è stata colpita questa settimana da inondazioni improvvise che hanno ucciso cinque persone e causato danni a terreni agricoli e aree residenziali. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Agosto 2025