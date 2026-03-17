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Afghanistan, massacro a Kabul: “400 morti in raid pachistani su ospedale”

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(Adnkronos) – L'Afghanistan denuncia l'uccisione di 400 persone nel raid pachistano di ieri che ha colpito un ospedale per tossicodipendenti a Kabul. "Il bilancio non è definitivo – ha detto il portavoce del ministero della Sanità afghano, Sharafat Zamani – Le operazioni di ricerca continuano ma noi abbiamo circa 400 morti e oltre 200 feriti". 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Marzo 2026

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