Affrescate le pareti di via Pertini con un vibrante murales

Un vibrante murales ha preso vita, donando nuova importanza agli spazi urbani.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Accadia in collaborazione con artisti locali di fama internazionale, mira a rivitalizzare gli angoli meno conosciuti della nostra cittadina attraverso l’arte pubblica.

Questo murales diventerà una rappresentazione tangibile alle aspirazioni culturali collettive.

Un Capolavoro Artistico che contribuisce anche a trasformare Accadia: Il Nuovo Murales è intitolato “Dipingendo il Futuro”.

L’opera d’arte in questione, creata da talentuosi artisti locali guidati dalla visione di Teresa e Armando De Girolamo, la famiglia dell’artista Ryo celebrato in questa fresca e futuristica opera d’arte, contribuisce all’atmosfera unica che si inizia a percepire ad Accadia.

Il murales riflette l’identità di questi nuovi artisti e dell’artista Ryo in un’affascinante sinfonia di colori e forme.Artisti che auspichiamo di poter ospitare in un appuntamento annuale per la diffusione di un’arte pienamente meritevole di apprezzamento e conoscenza così come testimoniato nell’incontro tenutosi il 18 agosto in Accadia presso la Biblioteca comunale dal Papà di Ryo, il dottor Armando de Girolamo, titolare della Lotras srl.

Un’opportunità per i cittadini e i visitatori di immergersi in un’esperienza visiva ed emotiva, esplorando le sfumature che rendono Accadia un luogo speciale.

Il Sindaco di Accadia, Dott. Agostino De Paolis ha dichiarato: “Questo murales rappresenterà un passo significativo nella trasformazione del nostro comune in uno spazio che incanta i sensi e ispira il cuore. Siamo grati alla famiglia di Ryo, a Teresa ed Armando De Girolamo moglie e papà di Ryo, agli artisti che hanno abbracciato questa iniziativa con entusiasmo e dedizione, e siamo certi che il loro lavoro arricchirà la nostra comunità.”

Nei giorni scorsi si è tenuta una manifestazione tesa ad avvolgere di bellezza il borgo con l’elezione del balcone fiorito rappresentativo della bellezza del borgo e i mercatini dell’associazione dei disabili.

Successivamente gli sbandieratori ed il corteo storico hanno riempito di colori e atmosfere passate le strade di Accadia per ricordare le nostre origini, le nostre radici.

Questo evento rappresenta un momento di condivisione e di celebrazione della creatività e dell’identità locale.

Uniamo la creatività all’identità “future in the past”, dipingendo il futuro di Accadia.



Pubblicato il 29 Agosto 2023