Affitti uso abitativo, l’Amministrazione comunale incontra gli immobiliaristi foggiani

La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e l’assessore alle Attività produttive Lorenzo Frattarolo hanno incontrato una delegazione della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (Fiaip) di Foggia per affrontare la crescente preoccupazione legata alla difficoltà di trovare un alloggio in affitto in città.

Numerosi cittadini hanno segnalato in questi mesi alcune criticità del mercato immobiliare locale: una scarsa offerta di appartamenti disponibili, l’esigenza da parte dei proprietari di numerose garanzie, una preferenza per inquilini non residenti e la diffusa richiesta di contratti a breve termine, soprattutto per studenti.

Dall’incontro è emersa la necessità di un intervento coordinato tra istituzioni e operatori del settore per cercare di invertire questa incresciosa tendenza.

La sindaca Episcopo, ringraziando la pronta disponibilità degli operatori, ha sottolineato l’importanza di trovare soluzioni concrete e rapide per garantire il diritto all’abitazione a tutti i cittadini.

“Abbiamo chiesto questo incontro – spiega – per comprendere meglio le dinamiche del settore. Siamo consapevoli che non possiamo entrare nel merito di trattative private o dare indicazioni vincolanti ai proprietari di casa, ma non possiamo non partire dal presupposto che quello alla casa è un diritto fondamentale e vogliamo provare a garantire a tutti i cittadini foggiani la possibilità di avere un tetto sopra la testa”

“Valuteremo – aggiunge l’assessore Frattarolo – l’introduzione di incentivi (come previsto da dm 6 settembre 2024, ndr) per i proprietari che decidono di affittare i propri immobili, con particolare attenzione al centro storico e agli edifici vuoti. Una possibilità, quindi di affrontare il problema allacciandoci direttamente alla nostra idea di rigenerazione urbana che passa anche attraverso una politica abitativa efficace. Vogliamo riqualificare il centro storico, valorizzare gli edifici vuoti e creare nuove opportunità abitative, rendendo Foggia una città più attrattiva e vivibile.”

Nelle prossime settimane, l’amministrazione comunale e gli operatori immobiliari – di concerto con le proposte delle commissioni consiliari – elaboreranno un progetto di intervento per affrontare quanto prima un problema che ha assunto una forte connotazione sociale.



Pubblicato il 28 Settembre 2024