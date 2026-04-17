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Affitti, Garavaglia: “Serve un contratto piu’ libero tra le parti”

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(Adnkronos) – "Le case non vanno sul mercato perché il rischio di metterlo a reddito con un affitto e poi non avere più a disposizione l'immobile, è alto. Si possono fare delle cose: migliorare le procedure di sgombero, però serve anche un contratto di affitto diverso, libero tra le parti, che aumenta le tutele del proprietario ma garantisce all'inquilino un affitto più basso. In questa maniera si potrebbero rimettere sul mercato migliaia di immobili". Così il senatore Massimo Garavaglia, durante RentVolution, evento di SoloAffitti sulle locazioni che si è tenuto in Senato. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Aprile 2026

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