Affissioni inesistenti, “Tabelloni non installati e unico riquadro per Sì e No”

Si intensificano le polemiche sulla gestione degli spazi destinati alla propaganda per il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. Potito Perruggini, presidente dell’Osservatorio Nazionale Anni di Piombo per la Verità Storica, ha inviato una nuova nota a integrazione della diffida già trasmessa al Comune di Foggia, contestando la delibera n. 41 approvata dalla Giunta il 18 febbraio scorso. Perruggini sottolinea come, nonostante i 25 siti individuati nel territorio municipale – comprendenti 18 tabelloni di dimensioni 2×1 metri e 7 pannelli murari di identica misura – tali strutture risultino al momento inesistenti o comunque non operative, rendendo la delibera un provvedimento puramente formale, privo di efficacia reale.

Secondo il cittadino foggiano, questa situazione impedirebbe ai soggetti abilitati di svolgere regolarmente la loro attività propagandistica nei punti indicati. Punto controverso è anche la scelta dell’amministrazione di accomunare i comitati referendari – “Comitato 15 per il No” e “Comitato Sì Riforma” – definendoli un unico gruppo per la distribuzione degli spazi. Tale decisione comporta l’assegnazione di un solo spazio per ogni sito ai due comitati insieme, riducendo, a detta di Perruggini, la possibilità di una rappresentazione distinta delle opposte posizioni e generando confusione tra gli elettori.

Nonostante i riferimenti normativi all’articolo 52 della legge n. 352 del 1970 e alla circolare ministeriale 14/2026, questa scelta viene giudicata “arbitraria e lesiva del confronto democratico equilibrato”. Nella nota diffusa, Perruggini ribadisce la necessità di procedere con l’installazione immediata dei tabelloni indicati nella delibera e con la revisione delle modalità di assegnazione, al fine di garantire alle fazioni del Sì e del No pari visibilità e un’esposizione separata.

Sollecita inoltre l’intervento del prefetto di Foggia per vigilare sul regolare svolgimento della campagna referendaria e considera il ricorso a misure sostitutive o interventi correttivi da parte delle autorità locali. Infine, il documento contempla la possibilità di adire le competenti autorità giudiziarie e amministrative qualora le problematiche sollevate non venissero risolte. La questione rimane aperta, accendendo ulteriormente i riflettori sul delicato equilibrio tra trasparenza e correttezza nella gestione di questo importante appuntamento democratico.



Pubblicato il 4 Marzo 2026