Le verifiche interne hanno già riguardato una quota elevata degli atti e ogni consigliere può esaminarli. Lo ha ricordato in aula Alfredo Mignozzi, segretario generale e responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, durante il confronto sulla richiesta delle opposizioni di rafforzare la vigilanza sui contratti. La proposta, illustrata da Claudio Amorese, è stata respinta con 19 voti contrari su 27 votanti. Il documento chiedeva controlli aggiuntivi anche sulle forniture sotto soglia, richiamando le recenti vicende giudiziarie che hanno interessato l’amministrazione. L’intervento di Mignozzi era stato sollecitato dai consiglieri Giovanni Quarato e Antonio Mancini. Il segretario ha passato in rassegna i protocolli adottati e le direttive impartite dall’inizio del mandato, soffermandosi sia sulle verifiche già svolte dagli uffici sia sulla possibilità per i singoli consiglieri di controllare gli atti. Nel dibattito è intervenuta anche la sindaca Episcopo, che ha detto che sarebbe la prima a sporgere denuncia qualora venisse a conoscenza di fatti di rilievo penale. Quanto alle vicende che hanno coinvolto figure di primo piano della struttura comunale, ha rivendicato di aver seguito in ogni caso una linea garantista, nel rispetto delle persone e della legge. All’unanimità, invece, è passata la mozione illustrata da Pasquale Ciruolo, che chiede di estendere e adeguare acquedotto e fognature nelle aree urbane e periurbane, nelle borgate e negli insediamenti produttivi. Le priorità indicate nel documento sono due, la zona di via Napoli lungo la statale 90 e quella di via Ascoli e contrada Jungo. Nel perimetro indicato vivono circa 700 famiglie che già fanno i conti con i disagi legati alla carenza dei servizi. In apertura di seduta l’aula aveva approvato la presa d’atto del regolamento per l’inserimento dei minori nelle strutture residenziali e semiresidenziali, illustrato dall’assessora alle Politiche sociali. Il testo disciplina l’accesso ai servizi per i cittadini dell’Unione europea e i loro familiari, per i minori stranieri non accompagnati e per chi ha un permesso di soggiorno per protezione sociale, oltre che per rifugiati, richiedenti asilo e apolidi. Tra i casi previsti rientrano quelli dei ragazzi che hanno subìto abusi o maltrattamenti, che rischiano l’abbandono o per i quali il sostegno alla famiglia si è rivelato insufficiente e l’affido familiare non è praticabile. Il regolamento riguarda anche i minori con disabilità che la famiglia non riesce ad assistere, gli orfani e i ragazzi senza adulti in grado di occuparsi di loro, oltre ai casi in cui è in corso una procedura di adottabilità senza alternative praticabili o è stato disposto un provvedimento penale. Il Consiglio ha infine approvato tutti e sette i debiti fuori bilancio iscritti all’ordine del giorno.



Pubblicato il 21 Novembre 2026