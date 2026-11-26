(Adnkronos) – “Il Black Friday? Comprare qualcosa che non ti serve ad un prezzo al quale non puoi resistere” – cosi Alessandro Bono esperto di marketing del gruppo di comunicazione Purple & Noise PR, parafrasando Franklin P. Jones (1908-1980) ascoltatissimo scrittore, umorista e giornalista, quello che oggi sarebbe un ‘top-influencer’.

Non c’è nulla di romantico ne fiabesco in questa ricorrenza che ogni anno segna nuovi record in termini di volume d’affari (100 miliardi di dollari in 24 ore a livello globale, stima Salesforce, di cui il 5% circa, ovvero 5 miliardi di dollari, attribuibili ai consumatori italiani (6,6 miliardi di euro secondo le più recenti stime Confcommercio), spesso o piuttosto che niente a rate, ma, spiega Alessandro Bono: “Solo una furba trovata pubblicitaria per aumentare gli acquisti natalizi che fa subdolamente leva su quella classica ‘ansia’ da ‘affare da cogliere al volo’ che è comunque insita in tutti noi. Gioca sul nostro irrazionale – continua l’esperto di marketing – e si conclude con case piene di oggetti che così necessari davvero non sono ma, quello si – scherza l’esperto – con il conto in banca un po’ meno black, semmai più tendente al red, al rosso”.

Il ‘venerdi nero’ – stessa colorazione ma significati opposti col ‘martedi nero’, ovvero il 9 ottobre 1929, giorno del violento crollo della Borsa di Wall Street a New York che segnò l’apice del panico finanziario e l’avvio della Grande Depressione – ha origine negli Stati Uniti e indica infatti il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento (il quarto giovedì di novembre), che segna tradizionalmente l’inizio dello shopping natalizio.

Nello specifico, tra le tante spiegazioni sull’origine, sottolinea l’esperto di Purple & Noise, una possibile ‘invenzione’ di una attività simile al Black Friday viene attribuita anche a Rowland Hussey Macy, proprietario della catena Macy’s che, furbescamente convinse le autorità cittadine dell’epoca a far terminare la parata del Giorno del Ringraziamento proprio davanti alle vetrine natalizie dei propri grandi magazzini con tanto di Babbo Natale che invitava le decine di migliaia di newyorkesi ad affollare i reparti il giorno seguente per approfittare di ‘favolosi’ sconti’, ‘irripetibili occasioni’ e finalmente acquistare quanti più generi di consumo e regali per l’imminente Natale.

Oggi la ricorrenza si è allungata ad un successivo Cyber Monday e precorsa da un sempre più lungo mese del black Friday che oggi coinvolge 27 milioni di italiani (dati Codacons) e con l’83% di consumatori che si dichiara pronto a fare acquisti anche nel 2026 (dati Altroconsumo), che approfittano degli sconti soprattutto per anticipare i regali di Natale immaginando di comprare a buon prezzo o concludere un ‘affarone’.” Peccato che in realtà non sia così – spiega Alessandro Bono di Purple & Noise – una ricerca Altroconsumo (2026) su 208 siti di ecommerce ha rilevato che sei su dieci (62%) ‘barano’ sullo sconto”

Azzardo che però può costare caro al commerciante. La legge italiana, a tutela del consumatore, prescrive che ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare chiaramente il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti all’avvio della promozione. “Ma il fenomeno Black Friday è diventato talmente ampio e popolare che una reale verifica non è possibile. Magari un giorno l’Ai potrà dare una mano in tal senso. Ma per adesso al Black Friday l’affarone lo fanno i commercianti e le multinazionali”, conclude Alessandro Bono.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026