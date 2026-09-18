Aeroporto di Foggia, “Stabilizzare i 40 lavoratori”

Lavoratori da mettere al riparo dalla precarietà, uno scalo sul quale continuano a concentrarsi aspettative di crescita e la richiesta che ogni passo avanti del Gino Lisa produca ricadute anche sull’occupazione: Cgil, Filt, Filcams e Nidil riportano al centro il futuro di chi opera nell’aeroporto di Foggia e, dopo l’assemblea tenuta con il personale all’interno dell’aerostazione, chiedono percorsi di stabilizzazione insieme alla tutela degli attuali livelli occupazionali.

Sono una quarantina gli addetti impegnati nelle attività che fanno capo, direttamente o attraverso i servizi collegati, ad Aeroporti di Puglia, dall’antincendio alla sicurezza aeroportuale fino all’assistenza ai passeggeri, una platea che per le organizzazioni sindacali deve essere considerata parte integrante di qualsiasi progetto di sviluppo dello scalo e non restare ai margini delle scelte che ne accompagneranno la crescita. Il punto sollevato durante l’assemblea riguarda infatti il rapporto tra le prospettive del Gino Lisa e ciò che queste potranno produrre sul territorio, perché alle potenzialità legate al turismo stagionale e religioso, all’enogastronomia e al sistema dei servizi che ruota intorno all’aeroporto dovrà corrispondere, secondo Cgil, Filt, Filcams e Nidil, anche un rafforzamento del lavoro esistente e la possibilità di creare nuova occupazione.

Da qui la richiesta di risorse e progettualità mirate, insieme al superamento delle forme di precarietà che interessano ancora alcune attività, evitando che un eventuale aumento dei collegamenti e dei servizi lasci invariato il quadro per chi già oggi garantisce il funzionamento dell’aerostazione.



Pubblicato il 18 Settembre 2026