Aeroporto di Foggia, ok a compatibilità ambientale del Masterplan al 2035

Il Masterplan dell’Aeroporto di Foggia “Gino Lisa” ottiene la compatibilità ambientale con orizzonte temporale al 2035. A decretarlo, dopo una lunga e complessa istruttoria tecnica, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura e su proposta dell’ENAC.

Si tratta di un passaggio importante nel percorso di sviluppo dello scalo foggiano e dell’intera rete aeroportuale pugliese. Il Masterplan, infatti, è lo strumento attraverso il quale vengono programmati gli interventi di adeguamento e potenziamento dell’aeroporto, tenendo conto delle prospettive di sviluppo dello scalo, delle infrastrutture, delle condizioni di accessibilità e dei vincoli ambientali e territoriali.Il Masterplan individua per lo scalo foggiano la doppia funzione dell’aeroporto, chiamato a svolgere sia un ruolo di infrastruttura di servizio pubblico, sia quello di scalo aperto al traffico aereo commerciale. Una vocazione che deriva anche dalla scelta della Regione Puglia di individuare nel ‘Gino Lisa’ la base della Protezione Civile regionale. Un percorso reso possibile dalla collaborazione tra Aeroporti di Puglia, ENAC e Direzione Generale per gli Aeroporti e il Trasporto Aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che nel 2019 ha rilasciato il nulla osta per lo svolgimento del SIEG.



Pubblicato il 9 Ottobre 2026