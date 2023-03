Aeroporti di Puglia ricerca personale per il Gino Lisa

Aeroporti di Puglia S.p.A. ricerca mediante la società Generazione Vincente S.p.A. – Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D. Lgs. 276/2003 – prot. N. 1110/SG. 20 unità da adibire alla mansione di OPERATORE UNICO AEROPORTUALE (OUA) sull’aeroporto di Foggia.

50 unità da adibire alla mansione di ADDETTO DI SCALO sugli aeroporti di Brindisi e Foggia.

La ricerca è fatta per la creazione di un elenco/bacino di risorse – con validità biennale – da contrattualizzare in somministrazione a tempo determinato.Clicca qui per accedere ai bandi di selezione



Pubblicato il 21 Marzo 2023