Aeroporti, 3 cittadini su 4 favorevoli allo sviluppo dello scalo di Fiumicino e alla quarta pista

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Il progetto di sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino incassa il sì dei residenti: il 73% si dice favorevole all’espansione dello scalo e alla realizzazione della quarta pista. Un consenso che si inserisce in una previsione di crescita consolidata, con un numero di passeggeri quasi raddoppiato in venti anni. Una traiettoria che colloca lo scalo romano tra i principali hub europei e che costituisce la premessa del Piano di sviluppo sostenibile, il quale prevede, tra gli altri interventi, la realizzazione di una quarta pista. Proprio la quarta pista è l’elemento più conosciuto del piano tra i cittadini: secondo un’indagine realizzata da Youtrend su un campione di 1.005 residenti maggiorenni nel Comune di Fiumicino, è il singolo intervento citato con maggiore frequenza tra quelli previsti dal progetto di espansione, indicato dal 39% degli intervistati. Un dato che segnala come, nel dibattito pubblico locale, l’ampliamento della capacità operativa dello scalo abbia già acquisito una sua riconoscibilità. Il giudizio complessivo sul Piano di sviluppo è ampiamente positivo: il 73% degli intervistati si dichiara favorevole al progetto, a fronte di un 16% che ne dà una valutazione negativa. Un orientamento che conferma come l’hub della Capitale venga percepito non soltanto come infrastruttura di rilevanza nazionale e internazionale, ma come una risorsa concreta per la comunità che vi abita e vi lavora. L’indagine di Youtrend è stata realizzata nell’ambito di un monitoraggio più ampio sul rapporto tra i residenti e l’aeroporto, che ha rilevato anche una percezione complessivamente positiva dell’azienda di gestione (68% di giudizi favorevoli) e un saldo nettamente positivo sulla traiettoria recente dello scalo: il 42% degli intervistati ritiene che l’aeroporto sia migliorato negli ultimi cinque anni, contro un 4% che esprime un giudizio opposto.

Sul piano del rapporto con le istituzioni locali, l’indagine evidenzia anche un livello di fiducia complessivamente positivo nei confronti dell’amministrazione di Fiumicino e del sindaco Mario Baccini, a conferma di un orientamento favorevole della comunità rispetto alle scelte di sviluppo del territorio. Il 59% dei cittadini esprime un giudizio positivo. La solidità di questi orientamenti emerge con ancora più chiarezza se si considera il contesto di crescita in cui maturano. In questo quadro, secondo le rilevazioni delle associazioni di categoria, nel primo trimestre di quest’anno il numero di passeggeri di Roma Fiumicino è cresciuto dello 0,4%. Un risultato che, letto nell’attuale contesto internazionale non favorevole al trasporto aereo, conferma la tenuta strutturale dello scalo romano e la robustezza della sua domanda. A trainare la crescita è in particolare il traffico di lungo raggio, che nei primi tre mesi del 2026 ha registrato un incremento del 2% nonostante il quadro geopolitico. Spiccano soprattutto i collegamenti con il Nord America, in aumento del 17% rispetto allo stesso periodo del 2025, e quelli con l’Estremo Oriente, cresciuti dell’11%.

Uno studio del centro di ricerca in Strategic Change 'Franco Fontana' della Luiss Guido Carli ha stimato un impatto del piano di sviluppo di Fiumicino pari a 70 miliardi a livello nazionale, con la creazione di 67 mila posti di lavoro nel Lazio e oltre 13 mila nel solo Comune di Fiumicino. E questi sarebbero anche i benefici attesi dallo sviluppo dello scalo secondo la popolazione di Fiumicino, secondo il sondaggio Youtrend: la creazione di nuovi posti di lavoro è indicata da quasi un residente su due come il principale vantaggio del progetto di espansione. Seguono il miglioramento dell’efficienza del trasporto aereo e la modernizzazione delle infrastrutture. Lo scenario complessivo è quello di una comunità che legge la crescita dell’aeroporto come una leva di sviluppo, e non come una criticità.

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Pubblicato il 8 Giugno 2026