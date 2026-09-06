Aereo Boeing 767 cargo di Amazon esce di pista, si schianta e prende fuoco a Miami

(Adnkronos) – Un aereo cargo di Amazon ha superato la pista durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami, schiantandosi contro dei veicoli e prendendo fuoco, stando a quanto reso noto dalla Federal Aviation Administration e dall'aeroporto stesso. Al momento non risultano vittime o feriti. Sui social si vedono numerisi video con il Boeing 767, operante per Amazon Prime Air, in fiamme. Nonostante l’impatto e l’incendio, l’equipaggio sarebbe riuscito a evacuare in sicurezza, mentre Federal Aviation Administration ha avviato le verifiche per chiarire cosa abbia portato alla manovra anomala.

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Pubblicato il 6 Settembre 2026