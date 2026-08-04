Aereo atterra e pilota vede un ‘oggetto volante’: “Era un Ufo”

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Un ufo… a Gatwick. Un pilota di un aereo di linea ha riferito di aver visto quello che assomigliava a tutti gli effetti a un "disco volante" proprio mentre si preparava ad atterrare all'aeroporto di Londra. Un mistero che è stato 'confermato' da un altro pilota, che ha riportato come quello che sembrava un drone si sia avvicinato al suo aereo, tanto da essere riuscito a vedere le eliche. L'incidente è avvenuto lo scorso aprile a Londra e da lì sono partite una serie di indagini: "Il pilota dell'A319 riferisce che, durante la discesa e una virata a sinistra, ha visto un drone, presumibilmente a forma di disco o 'disco volante', volare molto vicino in direzione opposta, alla stessa quota, passando accanto alla sua ala destra", si legge, secondo quanto riportato dal Sun, nel rapporto, "a circa 30-90 metri dall'ala del loro aereo. L'oggetto sembrava un disco con segni più scuri sul bordo, probabilmente un drone, ma non ne siamo certi". "Era molto vicino all'aereo, ma non è stata necessaria alcuna manovra evasiva poiché erano già in virata", la ricostruzione nel rapporto, secondo cui l'oggetto volante avrebbe sensibilmente ridotto la sicurezza del velivolo. Gli investigatori dell'Uk Airprox Board, per far luce sulla vicenda, hanno tirato in ballo un secondo 'incidente', verificatosi sempre a Londra: "Il pilota dell'A321 riferisce che, durante una virata a sinistra per l'avvicinamento all'aeroporto di Heathrow, è stato visto un drone sorvolare il lato sinistro dell'aereo a una distanza tale da poter distinguere dettagli come il colore, la forma e le singole eliche in rotazione". La scorsa settimana invece lo stesso Board che ha condotto le indagini ha rivelato come due piloti avessero riportato di un possibile Ufo in volo sul Mare del Nord, vicino a Norfolk, lo scorso febbraio. Un membro dell'equipaggio della petroliera Voyager ha visto l'oggetto non identificato volare a circa 30-40 metri di distanza a velocità sostenuta. E lo stesso ha confermato un pilota del caccia Typhoon, che avrebbe visto il presunto Ufo mentre si recava a fare rifornimento.

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Pubblicato il 4 Agosto 2026