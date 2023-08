Aek-Dinamo Zagabria, scontri Atene: tifoso ucciso a coltellate

(Adnkronos) – Un tifoso greco di 22 anni è morto ad Atene, accoltellato durante gli scontri tra i tifosi dell’Aek e quelli della Dinamo Zagabria, arrivati in Grecia per il match valido per il terzo turno preliminare di Champions League. Secondo le news diffuse dai media greci, il giovane è stato accoltellato più volte nei disordini scoppiati all’esterno dello stadio. In base alle ricostruzioni della polizia, oltre 100 tifosi della Dinamo Zagabria si sono presentati nell’area dove si stavano radunando i sostenitori dell’Aek. Gli scontri sono iniziati un’ora dopo la fine dell’allenamento della Dinamo, che ha provato il campo alla vigilia dell’incontro in programma oggi. In totale, 3 tifosi greci e 5 croati sono rimasti feriti. La polizia ha arrestato 98 persone. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Agosto 2023