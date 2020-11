Adventourbox, l’idea di Trawellit per portare “un pacco” di cultura a domicilio

Si chiama AvenTourBox- Il viaggio di Natale che ti fa gustare la Puglia il nuovo progetto di Trawellit srl, start up innovativa vincitrice del Bando PIN – Pugliesi Innovativi, per promuovere la cultura della Provincia di Foggia a domicilio. AdvenTourBox non è il solito “pacco”, ma un’esperienza culturale a 360 gradi concertata con: guide turistiche, artisti e produttori della Provincia di Foggia.

“Grazie alle tecnologie di live streaming come Zoom, a Natale porteremo l’arte di Capitanata nelle case di tutta Italia” dichiara l’amministratore delegato dott.ssa Bianca Iafelice “Le guide turistiche non si limiteranno a presentare un monumento o un punto di interesse dietro uno schermo, ma raggiungeranno fisicamente i luoghi perché gli utenti li possano vivere con i propri occhi, rivolgere tutte le domande che vorranno e richiedere di inquadrare i dettagli che più li attrarranno durante la visita live”.

Una modalità innovativa di promozione che verrà condotta nel rispetto delle norme anti Covid e che permetterà agli utenti di rivedere quando e quanto vorranno le dirette concluse.

Per vivere al meglio l’attesa del Natale, sarà possibile ricevere anche un pacco con un gioco da tavolo con il calendario dell’Avvento in Capitanata con illustrazioni originali dell’artista foggiana Arcangela Dicesare e informazioni e curiosità storico artistiche dei luoghi interessati dai tour virtuali: Foggia, Biccari, Candela, Manfredonia, Cagnano Varano, Bovino, Lucera, San Severo, Stornara, Troia e Santuario della Madonna Incoronata (Foggia).

Per gustare a pieno la visita guidata, si potrà scegliere anche tra 3 tipologie di box pensate per 4 persone (Primo Piatto, Aperitivo e Dolce) con prodotti a Km 0 della tradizione pugliese, tutti prodotti locali che identificano la cultura del territorio.

E per chi vuole visitare la Provincia di Foggia comodamente da casa con i propri cari e guidati da una guida turistica abilitata a completa disposizione per un’ora, c’è: Personal Guided Tour. Una visita virtuale in diretta streaming su Zoom, pensata per gruppi da 4 a 10 account che sceglieranno quale luogo visitare della provincia di Foggia e potranno, oltre che interagire con la guida e tra loro, rivedere quando e quanto vorranno la visita.

L’iniziativa nasce, dunque, dalla volontà di superare la crisi dovuta al Covid-19 rispettando le norme anti contagio, utilizzando virtuosamente le tecnologie a disposizione e coinvolgendo attori culturali e produttivi del tessuto economico pugliese come: Pro Loco Cagnano Varano, Stornara Life APS, Candela da scoprire (Benito Quaglia); le guide turistiche ablitate Lorenzo Bianco, Paolo delli Carri, Giuseppe dell’Oglio, Giulia Fattibene, Giuseppe Frattarolo e Franca Palese; e tanti produttori come Caseificio Iadarola (Foggia), Borgo Turrito (Borgo Incoronata – Foggia), Panificio Frasca (Foggia), Azienda Agricola Turco (Marina di Lesina), Salumificio De Luca (Faeto), Birrificio Rebeers (Foggia), Pastificio Casa Prencipe (Monte Sant’Angelo), Azienda Agricola Turco (Marina di Lesina), Oleificio Cericola (Borgo Incoronata – Foggia), Delsud (Cerignola), Fulgaro Panificatori 1890 (San Marco in Lamis), Chiazzolino (Lucera).

