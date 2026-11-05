Adt (Confida): “Ci prendiamo cura di imballaggi in plastica dei distributori automatici”

“L’Italia è leader nei distributori automatici, prodotti in Italia e venduti in tutto il mondo. Presentiamo un progetto con cui ci prendiamo cura degli imballaggi in plastica dei distributori automatici”. Michele Adt, direttore Confida, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.



Pubblicato il 5 Novembre 2026