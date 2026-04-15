AdSP Mtcs protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami, Civitavecchia verso nuovo record 2026

(Adnkronos) – L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami, in programma fino a giovedì, principale appuntamento mondiale del settore crocieristico. La delegazione dell’AdSP Mtcs è guidata dal Presidente Raffaele Latrofa e dal dirigente della promozione e marketing Malcolm Morini. I porti di Roma e del Lazio sono presenti all’interno dello stand CruiseItaly coordinato da Assoporti. Obiettivo della missione è promuovere il network Civitavecchia–Fiumicino–Gaeta, rafforzando il posizionamento competitivo del sistema portuale del Lazio nel panorama internazionale e consolidando i rapporti con le principali compagnie crocieristiche mondiali. La partecipazione al Seatrade si inserisce in un contesto di forte crescita del settore, come confermato dalle previsioni diffuse proprio al Seatrade da Cemar Agency Network, che stimano per il 2026 oltre 15 milioni di crocieristi in Italia. In questo scenario, Civitavecchia si conferma primo porto crocieristico nazionale e al vertice del Mediterraneo, con 3,78 milioni di passeggeri previsti, nuovo record assoluto, rafforzando il proprio ruolo di hub strategico del Mediterraneo e porta d’accesso privilegiata a Roma. In particolare, per Civitavecchia l’obiettivo è consolidare ulteriormente la presenza delle principali compagnie crocieristiche, incrementando al tempo stesso gli accosti di armatori che finora hanno toccato in misura minore il porto di Roma e promuovendo ulteriori territori nel Lazio, oltre alla Capitale. Per Fiumicino, invece, l’attenzione è rivolta alla promozione del secondo step progettuale dedicato alle crociere, con l’obiettivo di attrarre investitori privati interessati allo sviluppo del nuovo scalo commerciale pubblico. Per Gaeta, infine, si punta a rafforzare il posizionamento nel segmento delle crociere di lusso, favorendo l’arrivo di navi di dimensioni più contenute e ad alto valore aggiunto. Tra i temi centrali della missione a Miami figura il progetto dell’hub formativo per il settore crocieristico, fortemente voluto dal Presidente Latrofa e già presentato alle principali compagnie internazionali, riscuotendo immediato interesse. L’iniziativa è finalizzata alla creazione di una rete di formazione specializzata, all’incremento dell’occupazione locale qualificata e alla risposta alle esigenze professionali del comparto. “Essere protagonisti al Seatrade Cruise Global significa rappresentare al meglio il sistema portuale del Lazio in un contesto internazionale strategico. I numeri previsti per il 2026 confermano la centralità di Civitavecchia e la solidità del nostro modello di sviluppo”, ha dichiarato il Presidente dell’Adsp Mtcs, Raffaele Latrofa. “Il nostro obiettivo è arrivare a 4 milioni di passeggeri entro i prossimi tre anni. Ma ancora più importante è accompagnare questa crescita con servizi di qualità, valore aggiunto e nuova occupazione, generando benefici concreti per il sistema Italia e per il territorio. In questa direzione si inserisce il progetto dell’hub formativo, che rappresenta uno strumento strategico per formare professionalità adeguate alle esigenze del settore e rafforzare il legame tra porti e sviluppo economico”. La presenza al Seatrade di Miami rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento internazionale dell’Adsp Mtcs, con l’obiettivo di trasformare i numeri record attesi anche per il 2026 in sviluppo stabile e duraturo per il territorio.

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Pubblicato il 15 Aprile 2026