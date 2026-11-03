Adriano Celentano commenta il Gf Vip: “Costretti da Mediaset a fare il gioco più sporco possibile”

(Adnkronos) – Il Grande Fratello Vip ha un nuovo “commentatore”. Si tratta di Adriano Celentano che a sorpresa sulla propria pagina Instagram ha pubblicato oggi un messaggio con il quale interviene sulla puntata del reality condotto da Ilary Blasi andata in onda ieri sera, lunedì 2 novembre.

“Ieri sera in televisione mi è caduto l’occhio sul Grande Fratello, una trasmissione che non sarebbe male se non fosse che a un certo punto della serata inizia un gioco

alquanto

disgustoso”, scrive il cantante su Instagram.

E poi continua: “La scena inizia attorno a un tavolo dove i concorrenti, senza adoperare le mani, devono passarsi di “bocca in bocca” un palloncino pieno d’acqua, seguito poi da una lacrimante cipolla e da una mozzarella, il tutto imbevuto dalla saliva di ognuno dei concorrenti costretti da Mediaset a fare il gioco più sporco possibile”. Tra i tanti commenti ricevuti dal post di Celentano anche quello di Selvaggia Lucarelli, che da quest’anno è una delle opinioniste della trasmissione di Canale 5: “‘Non sarebbe male’ detto da te vale anche un po’ di mononucleosi”.

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Pubblicato il 3 Novembre 2026