AdR, inaugurato Open, nuovo centro direzionale Fiumicino

(Adnkronos) – Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, ha inaugurato oggi ‘Open – Fco Smart Workplace’, il nuovo centro direzionale realizzato nell’area di fronte al Terminal 1 del Leonardo da Vinci. La nuova infrastruttura “andrà a rafforzare ulteriormente il ruolo dello scalo, confermato miglior aeroporto europeo per l’ottava volta dal 2018, come hub integrato, sostenibile e al servizio di un importante sistema produttivo e occupazionale composto da compagnie aeree, imprese, professionisti e operatori”, si legge in una nota di AdR. Il nuovo centro è stato realizzato tra gennaio 2024 e aprile 2026 con materiali a basso impatto ambientale, è dotato di impianto fotovoltaico in copertura da circa 67 kWp, di un sistema di building management system (Bms) per il monitoraggio intelligente dei consumi e degli spazi, di un impianto di illuminazione led a basso consumo e di una rete duale per l'utilizzo di acqua industriale nei servizi e negli impianti. Con una superficie complessiva di 16.000 metri quadrati, è in grado di ospitare fino a 600 persone in 70 uffici e 35 sale meeting e diventerà – viene spiegato – il quartier generali degli uffici di diversi vettori, tra cui Ita Airways, Emirates, American Airlines, Alaska Air, Delta e Air Canada, oltre che di società di handling e rent-a-car operativi nello scalo. L’evento di inaugurazione di Open, aperto dai saluti del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e dall’intervento del presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati Salvatore Deidda, ha visto la partecipazione del presidente di Mundys Alessandro Benetton. Per Aeroporti di Roma sono intervenuti il presidente Vincenzo Nunziata e il ceo Marco Troncone, oltre al presidente di Ita Sandro Pappalardo. Hanno partecipato inoltre, per Mundys, il vicepresidente Giampiero Massolo e il ceo Andrea Mangoni, insieme al direttore generale Enac Alexander D’Orsogna e alla direttrice Enac di Fiumicino Patrizia Terlizzi. “L’apertura di Open è un altro passo in avanti importante del percorso di sviluppo di Fiumicino. Lavorando con tenacia e creatività, ADR ha saputo trasformare l’hub della Capitale nel miglior aeroporto europeo, mettendo al primo posto la qualità dei servizi al passeggero, la crescita sostenibile, l’innovazione. La capacità di innovare sé stessi, sempre, e di percorrere strade nuove è fondamentale per ottenere risultati tangibili. In questo senso, continueremo a supportare ADR, anche e soprattutto nella sfida di realizzare in tempo utile il piano di sviluppo sostenibile dell’aeroporto, un progetto di rilevante interesse pubblico, che potrà generare valore condiviso per la comunità di Fiumicino e il sistema produttivo nazionale”, ha dichiarato Benetton. “Con Open compiamo un ulteriore passo nel percorso di sviluppo del nostro aeroporto, realizzando un’infrastruttura innovativa e sostenibile che rafforza l’offerta direzionale e la capacità di Fiumicino di essere un hub integrato al servizio dell’intero distretto industriale aeroportuale, degli operatori, delle compagnie aeree e di tutte le imprese”, ha commentato Troncone. “Open rappresenta quindi un nuovo capitolo della nostra strategia di crescita verso l’aeroporto del futuro, che punta a traguardare i 100 milioni di passeggeri entro il 2046, consolidando ulteriormente il ruolo di Fiumicino come scalo globale, innovativo, sostenibile e sempre più attrattivo per il sistema Paese, in sinergia con il territorio e la comunità che lo ospitano”.

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Pubblicato il 23 Luglio 2026