Adesivo Lazio e stella di David, in corso le indagini per individuare i responsabili

(Adnkronos) – Sono in corso, da parte della Polizia di Stato, le indagini per fare luce, anche con l'aiuto delle telecamere dell'impianto, su chi abbia attaccato domenica scorsa, sulla vetrata divisoria laterale del settore ospiti con la tribuna est dello stadio Tardini di Parma, un adesivo sul quale è raffigurata la stella di David con accanto lo stemma della società calcistica Lazio e la scritta "peggior nemico". Gli agenti della Digos, nel corso di una ricognizione effettuata nella tribuna occupata dai tifosi della Roma durante la partita di campionato contro la squadra di casa, hanno individuato l'adesivo, grande circa 7 centimetri. Allo stadio Tardini, nel corso della sfida di domenica 16 febbraio tra i padroni di casa e i giallorossi, vinta dagli ospiti 1-0 grazie al gol su punizione di Soulé, nel settore ospiti occupato dai tifosi giallorossi è apparso un adesivo che raffigura la stella di David accanto allo stemma della S.S. Lazio e la scritta "peggior nemico", con l'associazione tra il simbolo di Israele e quello della Società Sportiva Lazio in chiave chiaramente dispregiativa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Febbraio 2025