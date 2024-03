Adesione totale allo sciopero dei lavoratori del comparto marmifero

Totale adesioni dei lavoratori del comparto marmifero di Apricena allo sciopero proclamato lunedì 18 marzo scorso dalle segreterie provinciali di Feneal Uil – Filca Cisl – Fillea Cgil. La mobilitazione a causa della mancata disponibilità manifestata dalla controparte datoriale all’apertura di un tavolo negoziale per il rinnovo del contratto integrativo provinciale dei lavoratori del settore lapideo, scaduto a giugno 2023.Le organizzazioni sindacali, unitamente ai lavoratori, preannunciano una nuova assemblea generale per giorno 25 marzo nel corso della quale verranno decise nuove iniziative di lotta da mettere in essere, comprese ore di astensione da lavoro, il tutto per sollecitare l’apertura del tavolo negoziale.



Pubblicato il 22 Marzo 2024