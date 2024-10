Addio cuori pulsanti sui tralicci, ai Campi Diomedei non era aria

I cuori pulsanti ai Campi Diomedei non si faranno, l’artista Felice Limosani ha scritto una lettera alla sindaca Episcopo con cui ha esposto le sue perplessità.L’annuncio dell’installazione, finanziata da anonimi mecenati, non ha mai cessato di scatenare critiche che sono passate dai comitati, dai cittadini, da qualche consigliere comunale, dalla stampa. Alla commissione di valutazione, che avrebbe dovuto giudicare l’opera per conto del Comune, il comitato “Società civile” aveva contrapposto l’ipotesi di un altro ventaglio di esperti.Fra i tanti “no” c’era stato quello di Vincenzo Rizzi, ambientalista, che ieri ha commentato: “Sinceramente credo che tutta questa vicenda sia stata gestita male e sia finita ancora peggio. Sarebbe stato sufficiente mantenere la collocazione iniziale dell’opera, prevista per uno degli ingressi della città, evitando l’anonimato da parte dei mecenati. Inoltre, è stato sbagliato intestardirsi nel sostenere una collocazione non adeguata per un’opera che si sviluppa in verticale, in un’area verde caratterizzata da vincoli che, di certo, permettono l’installazione di altre opere artistiche più idonee a integrarsi con quel contesto. Come sempre, ritengo sia necessario che la politica che governa questa comunità si interroghi e faccia tesoro dei propri errori”.



Pubblicato il 10 Ottobre 2024