Addio allo stilista Lorenzo Riva, aveva 85 anni

(Adnkronos) – Lutto nel mondo dell'alta moda. E' morto oggi a 85 anni lo stilista Lorenzo Riva. Ad annunciare la sua scomparsa il socio e amico di una vita Luigi Valietti, che nel suo profilo Facebook scrive: "Ciao Lo con la stessa eleganza che ti ha sempre contraddistinto ci hai lasciato. Non ti potrò mai dimenticare". Originario di Monza, la città brianzola dove era nato nel 1938, Riva era conosciuto nel jet set per aver creato abiti per star hollywoodiane e personaggi famosi. Nel corso della sua carriera ha infatti creato abiti per personaggi famosi del jet set e dello spettacolo: da Isabella Rossellini a Penélope Cruz, da Chiara Mastroianni a Ivana Trump, fino a Emmanuelle Seigner, Whitney Houston e Jerry Hall. Riva aveva cominciato la sua carriera come direttore artistico di Balenciaga, creando poi un marchio con il suo nome. Dopo averlo rivenduto nel 2015, aveva deciso di rilanciarlo a 80 anni rinnovandolo con una nuova collezione più giovane e innovativa. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Dicembre 2023