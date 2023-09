Addio al sociologo Domenico De Masi. Aveva 85 anni

(Adnkronos) – Il sociologo Domenico De Masi è morto all'età di 85 anni a seguito di una malattia. Studioso, ricercatore e consulente, De Masi è stato preside della facoltà di Scienze della comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma. "Domenico De Masi era una persona straordinaria con cui confrontarsi, aperta e mai banale. L'ho incontrato durante i miei studi in Sociologia, nel Magistero della Sapienza, in quei difficili anni Settanta, lui docente ed io studente, lui di sinistra ed io di destra. Il rispetto per le idee diverse non è mai mancato" ha detto Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il made in Italy, scrivendo sul social X. "Spesso ospite dei nostri meeting, per la profondità delle analisi e delle argomentazioni, comunque sempre stimolanti. Ci mancherai, ma hai lasciato molto, in Italia e non solo. Addio Professore". "Buon viaggio Professore, sei stato una preziosa guida e un prezioso amico. Non ti dimenticheremo mai", scrive su Twitter Stefano Patuanelli del M5S, esprimendo il suo cordoglio. "Esprimo il profondo cordoglio mio personale e della comunità dem per la morte di Domenico De Masi" ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. "Con i suoi studi sulla sociologia del lavoro e il suo approccio fuori dagli schemi ai problemi della società postindustriale ha saputo offrire spunti di dibattito e arricchimento non solo alla politica ma a tutto il Paese. Ai suoi familiari e ai suoi amici vanno le più sentite condoglianze".

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Settembre 2023