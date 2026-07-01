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Addio a Victor Willis, il frontman dei Village People

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(Adnkronos) – E' morto Victor Willis, il frontman dei Village People. A dare l'annuncio è stata la band con un post su Facebook: "È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Victor Willis, cantante dei Village People. Victor è morto ieri, martedì 30 giugno, a causa di una malattia breve ma aggressiva. Vi chiediamo di rispettare la privacy della famiglia". Con Willis, i Village People hanno conquistato le vette delle classifiche con brani di successo come 'Macho Man', 'YMCA', 'In the Navy' e 'Go West'. Nato a Dallas il primo luglio del 1951, oggi avrebbe compiuto 75 anni. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Luglio 2026

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