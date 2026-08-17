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Addio a Rossella Diaco, storica voce di Rai Isoradio﻿

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(Adnkronos) – "Rai Isoradio perde la voce brillante di Rossella Diaco, 65 anni, deceduta questa mattina dopo una breve malattia. Programmista multimediale in organico da oltre quindici anni a Isoradio, precedentemente al CIS e a Rai International, è stata una professionista che si è sempre dedicata con passione al suo lavoro nei canali di pubblica utilità. Anche negli ultimi mesi di malattia ha saputo essere la donna forte, coraggiosa e determinata che negli anni i suoi colleghi hanno conosciuto". Così la Rai in una nota. "Alla sua famiglia, in particolare alla figlia Federica, le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta l’Azienda".  "Con immenso dolore, annuncio la scomparsa della mia mamma ..ha lottato fino all'ultimo e stamattina ci ha lasciato… – si legge sulla pagina Fb di Rossella Diaco – per chi volesse darle l'ultimo saluto i funerali saranno mercoledì mattina alle 10:30 presso la cattedrale sacri cuori di Gesù e Maria, zona la storta accanto alla St.George. Grazie a tutti per l'affetto ..". 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Agosto 2026

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