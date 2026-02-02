Addio a Maria Rita Parsi, Caterina Balivo: “Grazie per tutto quello che hai fatto”

(Adnkronos) – "Sono sconvolta, l'avevo vista 3 giorni fa". Così Vladimir Luxuria ospite oggi, lunedì 2 febbraio, a La volta buona ha commentato l'improvvisa morte di Maria Rita Parsi, scomparsa oggi all'età di 78 anni. In studio, visibilmente commossa Luxuria ha ricordato il loro ultimo incontro: "Mi aveva detto che aveva un dolore alla gamba, le avevo detto 'fatti vedere'. Lei mi ha risposto 'c'è il lavoro, ho tante cose… sì, mi faccio vedere'. E oggi ho saputo di questa morte improvvisa". "Penso che in questo periodo storico – ha aggiunto Luxuria – in cui i bambini vengono uccisi e molestati, si è persa la voce di una donna che ha sempre difeso i diritti dei bambini con rispetto, intelligenza, cultura e preparazione. Tutti noi siamo sconvolti, è una di quelle notizie che ti lasciano sconvolti". Alle sue parole ha fatto eco la conduttrice Caterina Balivo che ha ricordato l'impegno della psicologa: "È sempre stata ospite a titolo gratuito, considerava il suo lavoro una missione. Era una persona unica che in questi anni c'è sempre stata, con la parola giusta. Cara prof noi ti vogliamo davvero bene, grazie per tutte le cose belle che hai fatto e per tutti quei bambini che hai salvato. Grazie davvero".

Pubblicato il 2 Febbraio 2026