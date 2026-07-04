Attualità

Addio a Bruno Ripepi, inventò ‘la radio sulla Roma’: lo speaker aveva 80 anni

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Addio a Bruno Ripepi. Si è spento a 80 anni lo speaker, giornalista e opinionista: una figura storica del mondo radiofonico romano e in particolare romanista. Ripepi, malato da tempo, è stato uno dei primi punti di riferimento nell'universo delle 'radio romane', le emittenti locali che hanno dedicato e dedicano tuttora buona parte del palinsesto alla Roma.  Ripepi è stato tra i protagonisti assoluti dell’etere romano, in particolare tra la fine degli anni '90 fino al 2015. La trasmissione più importante, e ancora oggi più ascoltata, fu la trasmissione con Mario Corsi su 'Radio Incontro', poi diventata 'Te la do io Tokyo', condotta da decenni da 'Marione', a cui ancor oggi gli ascoltatori si rivolgono con un saluto doc: "Ti sento dai tempi di Ripepi…". ﻿ 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Salmonella, focolaio in Europa: a causarlo forse noodles aromatizzati

5 minuti fa

Harry torna a Londra senza Meghan e i figli: la decisione ‘last minute’

7 minuti fa

Mondiali, Hakimi provoca una rissa in Canada-Marocco

26 minuti fa

Governo, Boccia (Pd): “Sempre più forzature per conservare potere senza pensare a italiani”

28 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio