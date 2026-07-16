Attualità

Addio a Alessandro Medici, è morto l’ex concorrente di Temptation Island

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
È morto improvvisamente all'età di 53 anni Alessandro Medici, noto al pubblico per la sua partecipazione a 'Temptation Island' nel 2020. A dare per primo la notizia è stato stamane Lorenzo Pugnaloni sulle pagine di Lollo Magazine, spiegando che l'uomo era stato visto la sera precedente in un bar del suo paese da alcuni conoscenti, prima del decesso avvenuto questa mattina.   La tragica notizia è stata poi confermata dall'ex compagna Sofia Calesso, con la quale Medici aveva partecipato al reality di Canale 5. Nelle sue Instagram Stories, la 36enne ha condiviso una tenera foto dell'ex fidanzato insieme al suo cane, accompagnandola da un messaggio carico di dolore: "Vivrai sempre dentro di me". 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Luglio 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Roma, 23enne morta in incidente Tangenziale: gip archivia procedimento

3 minuti fa

Incidente sul lavoro nel trevigiano, operaio muore schiacciato da un rullo mentre soccorre un collega

20 minuti fa

Sanità: appalti, Cgil rilancia ‘raccolta firme straordinaria negli ospedali’

32 minuti fa

Antonelli: “Grandiosa la chiacchierata con Federer, mi ha consigliato di gestire le emozioni”

41 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio