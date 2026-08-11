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Addetto alla sicurezza morto dopo lite in discoteca a Cosenza: fermate due persone

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(Adnkronos) – Due persone sono state fermate per la morte del 34enne dopo una violenta lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica davanti a una discoteca a Sangineto (Cosenza) dove la vittima lavorava come addetto alla sicurezza del locale. A portare a termine le indagini, dirette dalla procura di Paola, i carabinieri e i poliziotti della squadra mobile. L'uomo era stato ricoverato inizialmente all'ospedale di Cetraro ma, a causa dell'aggravamento delle sue condizioni, era stato trasferito a Cosenza, dove nella notte è deceduto. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Agosto 2026

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