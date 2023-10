Adani contro Allegri, l’ultimo attacco

(Adnkronos) –

Daniele Adani a testa bassa contro Massimiliano Allegri. L'ex calciatore, protagonista su Twitch con la Bobo Tv, critica senza mezzi termini l'allenatore della Juventus per il gioco e le prestazioni che la squadra bianconera fornisce da oltre 2 anni. La 'miccia' è rappresentata dalla prestazione della Juve, che ha strappato un sofferto 0-0 sul campo dell'Atalanta senza tirare in porta nel secondo tempo. "Massimiliano Allegri è la persona meglio collocata in questo paese. L'anno scorso dicevo che ottiene tutto dando niente. Ora fa di più: ottiene tutto, dando niente senza nemmeno sforzarsi e prendendovi in giro. Perché? Perché vi fate prendere in giro", dice Adani in una sorta di 'editoriale'. "Questo è, senza se e senza ma. Allegri vi fa credere che la Juve a Bergamo debba stare tutta la partita nella propria metà campo e voi ci credete. E perché ci credete? Perché è troppo facile dire alla fine della partita 'sembriamo una provinciale'. C'è gente che qui lo dice da 4 anni e viene attaccata se arriva" per la Juve di Allegri "una vittoria per 1-0. E' inutile che mi fermiate per strada dicendo 'hai ragione tu'. Ero da solo 4 anni fa…", dice Adani ricordando uno scontro 'epocale' con Allegri in un collegamento su Sky Sport. Era il 27 aprile 2019 e con lo scudetto già cucito sulla maglia della Juve andò in scena la discussione 'filosofica'. "State diventando tutti teorici, questo è un problema. Io sono pratico, non sono teorico. Tu sei il primo, leggi i libri e di calcio non sai niente. Ora parlo io, tu stai zitto", sbotta Allegri. "Ehi, ehi… aspetta un attimo, stai zitto lo dici a tuo fratello", replica Adani in un botta e risposta che si infiamma. "Se va bene parlo io, altrimenti vado via", l'aut aut di Allegri, che dopo pochi secondi, se ne va. Già nella stagione precedente Allegri era stato protagonista di uno scambio vivace con lo studio in cui era presente Adani. "Nel basket giocano con le mani e gli schemi non vengono: si dà la palla al più bravo che tira. Voi pensate che nel calcio, dove si gioca con i piedi, vincono gli schemi. Questo è il male del calcio italiano", le parole di Allegri. "Il calcio è molto semplice. Buona serata, bravi", il saluto del tecnico. "Ha scelto l'esempio peggiore – il commento di Adani -: nel basket si costruiscono situazioni provate in allenamento. La tecnica ha senso se applicata all'organizzazione. Se citi il basket come esempio, lì si vince per gli schemi che esaltano il più forte". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Ottobre 2023