Adam Ben Ezra per “Non soli, ma ben accompagnati”

Secondo evento domenica 9 luglio al Chiostro Santa Chiara di Foggia per “Non soli, ma ben accompagnati”, la manifestazione del Festival d’arte Apuliae XIX edizione 2022, inserita nel cartellone di Foggia Estate.

Dopo l’incredibile successo della serata di inaugurazione con Antonella Ruggiero, sarà protagonista di questa seconda tappa della rassegna il trentanovenne musicista israeliano Adam Ben Ezra, un artista che può ben fregiarsi del titolo di polistrumentista, visto che padroneggia, oltre al contrabbasso, al pianoforte, al flauto, al clarinetto, alla chitarra, al basso elettrico, anche l’oud, strumento a corde arabo della famiglia dei liuti a manico corto, e il cajòn, strumento a percussione peruviano.

Sarà proprio il basso elettrico, che comincia a suonare per lavoro all’età di 16 anni, a condurlo allo strumento nel quale la sua cifra espressiva trova oggi il suo miglior compimento: il contrabbasso. Uno strumento che Ezra ha – dicono i critici – accompagnato nel XXI secolo, dandogli una nuova vitalità.

«Salve a tutti, mi chiamo Adam Ben Ezra, e lui (il contrabbasso, ndr) si chiama Viktor: siamo grandi amici da più di vent’anni» ha detto il musicista all’inizio della sua esibizione al TedEx di Vicenza nel 2017. E in effetti osservando questo contrabbasso trattato come chitarra elettrica o bonghetto, sottratto alla sua tradizionale funzione di accompagnamento ed eletto a protagonista assoluto delle performance di Ezra, si tocca con mano un rapporto intimo e profondo, un’amicizia collaudata e solida.

Un appuntamento inconsueto con un artista mai scontato, con proposte musicali tanto inconsuete quanto di grande appeal. Il titolo dello spettacolo, Pin Drop, allude alla natura puntiforme e varia della performance, che terrà insieme strumenti tradizionali e inserti di musica elettronica e digitale, che arricchiranno i suoni prodotti dal vivo con effetti di grande suggestione sonora.

Secondo appuntamento di grande livello, per una manifestazione che terrà compagnia ai Foggiani nelle domeniche di luglio e agosto e che vede la collaborazione tra numerosi enti; gli eventi sono organizzati, infatti, dall’Associazione Spazio Musica con il contributo della Regione Puglia e in collaborazione col Comune di Foggia e con l’Associazione Musica Civica. Alcune delle manifestazioni rientrano nel progetto “Musica, Maestra!” – avviso pubblico “Fermenti in Comune” (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Anci).

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.00 e saranno ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti. L’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 20.30.

Condividi sui Social!