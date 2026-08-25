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Acquirente Unico, Moles: “Supporto a consumatori a centro nostra missione”

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(Adnkronos) – "La tutela rappresenta la storia di Acquirente Unico, ma continua a costituirne anche il presente e, sotto alcuni profili, il futuro”. Lo ha detto Giuseppe Moles, amministratore delegato di Acquirente Unico, intervistato al Meeting di Rimini. Moles ha sottolineato come, con il passaggio al mercato libero, la tutela abbia assunto un significato ancora più ampio, soprattutto nei confronti dei clienti vulnerabili, tra cui anziani, persone con disabilità e famiglie in condizioni di disagio economico. “Significa anche offrire ai cittadini un sistema integrato di supporto, informazione e assistenza”, ha spiegato. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Agosto 2026

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