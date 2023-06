Acque agitate nel Pd pugliese, ma Emiliano non si preoccupa

Il gruppo del Pd alla Regione Puglia, dopo un vertice durato oltre due ore alla presenza del segretario Dem pugliese, Domenico De Santis, ha chiesto l’apertura di una verifica politica, dando incarico al capogruppo Filippo Caracciolo di fissare subito un incontro con il governatore Michele Emiliano, da allargare successivamente agli alleati di maggioranza. Vale a dire liste civiche e M5S. Per i dem pugliesi al giro di boa della legislatura in corso serve subito un “tagliando” alla coalizione di governo, con un patto di fine legislatura che rilanci l’azione di governo, rivedendo anche l’assetto della squadra di assessori che affiancano attualmente il presidente Emiliano. Il Pd chiede impegni precisi su Sanità, Welfare, Lavoro e Piano casa, oltre il partito un riassetto dell’intera compagine giallo-rossa dopo il voto delle recenti amministrative e l’addio alla maggioranza del consigliere regionale barlettano Lanotte, che ha causato la scomparsa nell’aula barese di via Gentile del gruppo dei “Popolari per Emiliano”, che in giunta esprime l’assessore al Personale Gianni Stea. Infatti, quest’ultimo è finito nel mirino degli alleati di maggioranza per le dichiarazioni al vetriolo rilasciate all’indomani delle nomine nel cda dell’Arpal, dove il nome del suo candidato è stato lasciato fuori dai giochi. Però, anche le indicazioni andate a buon fine nel cda dell’Arpal sono state mal digerite anche dai consiglieri Dem che, dopo che gli stessi hanno fatto licenziare per legge dalla guida dell’Agenzia, lo scorso novembre, il dg Massimo Cassano, ora hanno dovuto “digerire” la nomina di un fedelissimo (ndr – Beniamino Di Cagno) dello stesso ex dg alla presidenza. Infatti, pare che questo “schiaffo” dell’Arpal, non sia andato giù al Gruppo del Pd pugliese, non essendo passato inosservato, per cui dovrebbe avere delle ripercussioni anche sull’assetto di giunta. Di qui l’ipotesi di un azzeramento dell’esecutivo, con gli assessori dem Donato Pentassuglia, Raffaele Piemontese ed Anita Maurodinoia (questi ultimi entrambi assenti al summit del gruppo) pronti – almeno a parole – a rimettere le deleghe, per lasciare spazio ad altri colleghi. Il segretario regionale De Santis invece ha chiesto di rivedere i nomi per le presidenze delle otto commissioni consiliari permanenti, scadute il 9 giugno scorso. Quanto al Tfm (ossia il Trattamento di fine mandato per i consiglieri), il gruppo del Pd ha confermato l’appoggio alla proposta di legge a firma del capogruppo Caracciolo, per il ripristino della liquidazione dei consiglieri. Caracciolo, poi, ha dichiarato che, nell’ipotesi di una rotazione interna al gruppo, sia degli assessori che dei presidenti di Commissione, lui è disponibile a liberare il posto di capogruppo. Su queste prese di posizione del Pd pugliese il presidente Emiliano finora ha però taciuto e difficilmente effettuerà giri di poltrone all’interno del suo esecutivo. Diversamente per gli incarichi istituzionali delle presidenze di Commissione, scadute qualche settimana fa, dove almeno due nomi, Fabiano Amati dei “Azione” ed Antonio Tutolo di “Con”, non saranno sicuramente riconfermati. Il primo perché non è più in maggioranza ed il secondo perché fa parte di un gruppo che, in seguito, ha ottenuto un secondo assessore (ndr – Lopane) inizialmente non previsto all’atto della suddivisione delle sei presidenze di Commissione appannaggio della coalizione di maggioranza. Non è da escludere che con il rinnovo di queste ultime di metà mandato anche il M5S rientri nel gioco, accaparrandosi anch’esso la presidenza di una Commissione permanente, poiché per i pentastellati sarà più difficile conseguire un secondo assessorato, come era stato ventilato subito dopo le ultime elezioni politiche. Qualche piccolo rimpasto in giunta regionale potrebbe anche avvenire, ma forse non nell’immediato. Infatti, per il governatore Emiliano è ancora troppo presto, forse, per capire come evolverà la situazione interna al Pd nazionale e le possibili ripercussione su quello pugliese.

Giuseppe Palella



Pubblicato il 22 Giugno 2023