Acqua, Palermo (Acea): “Importante la gestione di questo tema con tecnologia”

(Adnkronos) – “Come Acea con questo evento vogliamo dimostrare quanto lo studio tecnologico sia importante per lo sviluppo e la gestione di questo tema in futuro”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo, a margine dell’inaugurazione della mostra “Acqua nell’arte e Arte nell’acqua – Fontane e nasoni di Roma”, organizzata dal Museo nazionale romano col supporto di Acea nel cuore delle Terme di Diocleziano a Roma. “Questa mostra testimonia quanto arte e acqua siano collegati. Quello dell’acqua è un tema che ha attraversato i secoli vedendo Roma come protagonista, che grazie alla sua ingegneria l’ha usata come volano di sviluppo”, ha concluso Palermo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Aprile 2023