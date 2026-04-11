Acqua garantita per l’estate: al via dal 15 aprile la stagione irrigua nei comprensori del Consorzio di Capitanata

’arrivo di nuovi e significativi apporti idrici e il progressivo riempimento degli invasi consentono di anticipare l’avvio della stagione irrigua, offrendo una prospettiva concreta e rassicurante per il comparto agricolo pugliese. A partire dal 15 aprile prende ufficialmente il via la distribuzione dell’acqua nei comprensori serviti dal Consorzio di Capitanata, inclusi i comuni della BAT che rientrano nel sistema consortile, segnando un passaggio importante verso una stagione estiva più serena per aziende agricole e comunità locali.

Grazie alle recenti disponibilità d’acqua accumulate nelle dighe, il Consorzio darà corso alla distribuzione irrigua sia nel Comprensorio Ofanto sia nel Comprensorio Fortore. L’erogazione avverrà in maniera graduale, con la progressiva messa in esercizio delle opere e nel rispetto dei limiti tecnici degli impianti e della praticabilità dei terreni.

A partire da mercoledì 15 aprile gli utenti potranno recarsi presso gli uffici consortili irrigui periferici per l’assegnazione sulle tessere delle quantità d’acqua previste dal piano di distribuzione irrigua.

“L’avvio anticipato della stagione irrigua rappresenta una notizia importante e attesa da tutto il comparto agricolo – commenta l’assessore all’Agricoltura e sviluppo rurale, Francesco Paolicelli –. Oggi possiamo guardare ai mesi estivi con maggiore fiducia, perché le disponibilità idriche consentono di garantire l’acqua necessaria alle colture e alla produzione agricola. Già dal 2 marzo di quest’anno abbiamo avviato il primo tavolo operativo dedicato alla stagione irrigua, con l’obiettivo di programmare per tempo ogni fase e organizzare al meglio la distribuzione della risorsa idrica, prevenendo criticità e assicurando certezze agli agricoltori. È il risultato di un lavoro di squadra che voglio riconoscere e valorizzare: un ringraziamento sincero va al presidente e a tutta la struttura del Consorzio di Capitanata per l’impegno quotidiano, la competenza e la collaborazione istituzionale dimostrata. La Regione Puglia continuerà a mantenere alta l’attenzione su invasi, infrastrutture e gestione dell’acqua, perché la sicurezza idrica è una priorità strategica e un impegno politico chiaro: stare concretamente al fianco del comparto agricolo e delle comunità, garantendo stabilità, programmazione e prospettive di sviluppo per i territori”.



Pubblicato il 11 Aprile 2026