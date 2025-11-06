Attualità

Acqua, Conti (Almaviva): “Digitalizzazione chiave per gestione più efficiente delle reti”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “La digitalizzazione è la chiave per una gestione più efficiente e sicura delle reti idriche. Abbiamo digitalizzato circa 26mila chilometri di rete su 45mila, identificando oltre 11mila perdite e ottenendo un risparmio stimato di 73 milioni di metri cubi d’acqua”. Lo ha dichiarato Fulvio Conti, market director di Almaviva, durante Ecomondo 2025.  Conti ha spiegato che “grazie a progetti come lo Smart Water Management System, oggi siamo presenti in oltre 50 water utility in Italia. L’acqua è un’infrastruttura critica ed essenziale e dobbiamo garantirne non solo la continuità del servizio ma anche la sicurezza del dato”.  “Negli ultimi anni – ha aggiunto – Almaviva ha ampliato la propria filiera grazie all’acquisizione di Almaviva Bluebit, che ci consente di integrare modellazione matematica e idraulica, migliorando la capacità di prevenire perdite e proteggere un bene vitale come l’acqua”. 
—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sostenibilità, Vigilante (Gse): “Economia circolare realtà già operativa”

3 minuti fa

Agricoltura, Giansanti (Confagricoltura): “Servono risorse per continuare a innovare”

5 minuti fa

Sostenibilità, Saviola: “Nostro pannello ecologico al 100% da legno riciclato”

9 minuti fa

Ascolti tv, Montalbano su Rai1 vince col 18,6%. L’access prime time è di Scotti

19 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio