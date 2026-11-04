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Acqua, Casini (Aubac): “Indietro su infrastrutture, dati a base pianificazione”

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(Adnkronos) – “Bisogna passare dal dopo al prima” e la chiave è la prevenzione contro il rischio idrogeologico alla luce del cambiamento climatico. Così Marco Casini, segretario generale Aubac, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo. “Ora abbiamo acquisito una conoscenza del mondo dell’acqua, ma nel passato i problemi del rischio idrogeologico non erano così frequenti e intensi come oggi, quindi il tema era un po’ sotto traccia. Il quadro conoscitivo ci ha permesso di avere una situazione più chiara: i dati ci dicono che siamo indietro dal punto di vista delle infrastrutture mentre il clima che è cambiato esercita pressioni più forti e rapide che necessitano di attività di adattamento a situazioni prima inesistenti”.  

“Le città – prosegue – hanno bisogno di molta più vegetazione a causa dell’ondate di calore e piantare nuovi alberi significa avere più acqua e ricorrere al riciclo. Su questo l’Italia ancora deve terminare il suo percorso di normazione, un passo che va fatto. In questo processo la raccolta dei dati climatici tra quantitativi della pioggia, temperatura, umidità del terreno, infiltrazione, ci consentono oggi di capire di quanta acqua disponiamo e quindi quali sono gli elementi di criticità o meno che il territorio offre. Allo stesso tempo è importante conoscere i consumi di acqua. I dati sono alla base della pianificazione”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Novembre 2026

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