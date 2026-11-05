Attualità

Acea Acqua: “Resilienza idrica è strategica per competitività paese”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “La resilienza idrica è un tema fondamentale e strategico, non solamente per la gestione del servizio idrico ma anche per la competitività del Paese”. È il messaggio di Luis González, direttore generale di Acea Acqua, intervenuto a Ecomondo 2026, la manifestazione dedicata alla green e circular economy in corso alla Fiera di Rimini. “Per noi è un concetto molto semplice: garantire l’acqua in qualità e in quantità anche in condizioni di cambiamento”, spiega González, richiamando le sfide legate non soltanto ai cambiamenti climatici, ma anche all’evoluzione delle infrastrutture e delle tecnologie. Per affrontarle, Acea punta su progetti strategici, fonti alternative come il riuso dell’acqua e infrastrutture di interconnessione, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più resiliente. Il gruppo, primo operatore idrico a livello nazionale, è presente in nove regioni italiane e in America Latina, raggiungendo complessivamente circa 10 milioni di abitanti in Italia e altrettanti nel continente latinoamericano. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Novembre 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Midterm Usa, per Vance sconfitta è colpa della guerra in Iran. Trump non arretra: “Vero, ma lo rifarei”. La “duplice lettura” di Teheran

7 minuti fa

El Niño, entro la fine del 2026 l’evento più estremo mai registrato? Le previsioni

50 minuti fa

Maltempo in Sardegna, oggi è allerta rossa: attese piogge intense

1 ora fa

Conference League, oggi Atalanta-Kairat Almaty: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio