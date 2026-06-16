Accredia, Simona Quinzi è il nuovo direttore generale

(Adnkronos) – Simona Quinzi è il nuovo Direttore Generale di Accredia, l’Ente italiano di accreditamento, designato dal Governo italiano per attestare la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità di prodotti, servizi, processi, sistemi e persone agli standard di riferimento. Il Consiglio Direttivo dell’Ente, accogliendo la proposta del Presidente prof. Massimo De Felice, ha deliberato all’unanimità la sua nomina con decorrenza dal prossimo 7 settembre, prendendo così il posto dell’attuale Direttore Generale Filippo Trifiletti. Simona Quinzi proviene dal mondo confindustriale, nel quale ha maturato oltre 25 anni di esperienza all’interno di Federazioni nazionali attive nei servizi innovativi, professionali e tecnologici ad alto valore aggiunto e nei settori regolamentati. Dal 2017 ricopre l’incarico di Direttore Ge-nerale di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Federazione che rappresenta 22 Associazioni di categoria, 33 Sezioni territoriali e oltre 5.000 imprese. In passato ha ricoperto l’inca-rico di Segretario Generale di Sistema Gioco Italia, Federazione della filiera del Gioco e dell’Intrattenimento ed è stata Direttore della Federazione Italiana del Terziario Avanzato e dei Servizi Professionali. Nel corso della sua carriera ha affiancato Presidenze e Organi di vertice nella gestione organizzativa, istituzionale e strategica, acquisendo una consolidata esperienza nel governo di strutture associative complesse, nella mediazione tra interessi diversi e nella conduzione di processi di riorganizzazione. Ha inoltre coordinato attività di rappresentanza, policy e comunicazione istituzionale in ambiti caratterizzati da un’elevata complessità normativa. ''Assumere la Direzione Generale di Accredia è per me un grande onore e una responsabilità importante. Metterò a disposizione dell’Ente l’esperienza maturata nel sistema Confindustria e nel confronto con imprese, associazioni, istituzioni e Pubblica Amministrazione, per consolidare ulteriormente il ruolo dell’accreditamento quale infrastruttura di fiducia per il Paese. Insieme agli Organi dell’Ente, alle professionalità di Accredia e agli stakeholder coglieremo le opportunità delle trasformazioni tecnologiche e digitali e le sfide della sostenibilità, accompagnando l’evoluzione dei mercati e supportando imprese e amministrazioni pubbliche nei processi di innovazione e crescita'', ha dichiarato il nuovo Direttore Generale di Accredia, Simona Quinzi. Accredia, con i suoi Organi e l’intera struttura, rivolge un sentito ringraziamento a Filippo Trifiletti, che lascia la Direzione Generale dopo 17 anni, per la competenza, la dedizione e il contributo determinante offerto alla nascita, alla crescita e all’affermazione dell’Ente nel sistema nazionale ed europeo dell’accreditamento. “Desidero – afferma Trifiletti – augurare alla Dott.ssa Quinzi tutto il meglio per il suo nuovo incarico confermando il pieno supporto nella delicata fase di avvio della nuova Direzione”.

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Pubblicato il 16 Giugno 2026