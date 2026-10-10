Accordo Trump-Putin, Ue: “Europa non allenta pressione, nuove sanzioni contro la Russia”

(Adnkronos) – "Non è questo il momento di allentare la pressione sulla Russia e l’Europa non lo farà". L'Ue ribadisce la propria posizione dopo l'accordo annunciato da Donald Trump. Gli Stati Uniti hanno cancellato le sanzioni energetiche contro Mosca e hanno concluso un accordo per la fornitura di diesel russo. "Gli attacchi russi hanno ucciso oltre 80 civili ucraini in due giorni. Inoltre, la Russia ha intensificato le sue operazioni di guerra ibrida contro l’Europa, prendendo di mira sia gli Stati membri dell’Unione europea sia gli alleati della Nato. La sospensione delle sanzioni sul gasolio russo garantisce a Mosca maggiori entrate da destinare al finanziamento della guerra. Non è questo il momento di allentare la pressione sulla Russia, e l’Europa non lo farà", dice in una nota l'Alta rappresentante per la politica estera e la sicurezza, Kaja Kallas. "Lunedì, i ministri degli Esteri dell’Ue intendono approvare la più ampia serie di sanzioni contro l’apparato bellico russo dall’inizio della guerra", aggiunge Kallas. L’Unione Europea "sta riducendo la propria dipendenza dai combustibili fossili russi e continuerà a farlo con determinazione. L’Europa conosce fin troppo bene i costi occulti legati a un’eccessiva dipendenza dagli idrocarburi russi", dichiara un portavoce della Commissione Europea. E l’Europa, continua, "non vuole alimentare la guerra della Russia contro l’Ucraina. Continuiamo a ritenere necessario un cessate il fuoco che tuteli le forniture alimentari globali e le infrastrutture energetiche in Ucraina e in Russia", conclude.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Ottobre 2026