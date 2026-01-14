Accordo LoJack e BigRent per la sicurezza e la gestione digitale delle macchine da cantiere

Auto e Moto

LoJack Italia e BigRent, il servizio di noleggio del Gruppo BigMat, hanno sottoscritto un accordo strategico per aumentare i livelli di protezione, sicurezza ed efficienza operativa delle macchine da cantiere, dei mezzi movimento terra, dei camion e delle piattaforme noleggiate su tutto il territorio nazionale. Grazie alla partnership, tutti i veicoli BigRent potranno essere equipaggiati con dispositivi LoJack in radiofrequenza, capaci di garantire percentuali di recupero in caso di furto fino al doppio della media nazionale, anche in contesti in cui altre tecnologie risultano meno efficaci, come garage e parcheggi sotterranei.  L’accordo estende ai clienti BigRent anche l’accesso alla piattaforma telematica LoJack, che consente il monitoraggio in tempo reale dei principali parametri operativi: localizzazione, chilometri e tragitti percorsi, ore di accensione motore, funzionamento della presa di forza, oltre a segnalazioni preventive di avarie e malfunzionamenti. Tutti i dati sono consultabili da remoto tramite dashboard personalizzate e alert configurabili, a supporto di manutenzione predittiva, riduzione dei fermi macchina e ottimizzazione delle attività di cantiere. 
