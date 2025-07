Accordo dazi Usa-Ue, Meloni: “Positivo, ma senza dettagli non posso giudicare meglio”

(Adnkronos) – "Considero positivo che ci sia un accordo, ma se non vedo i dettagli non sono in grado di giudicare meglio". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Addis Abeba, ha risposto ai cronisti che le chiedevano dell'accordo sui dazi annunciato da Donald Trump e Ursula von der Leyen. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Luglio 2025