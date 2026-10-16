Accoltellò un giovane dopo una lite, domiciliari per un 20enne

Un 20enne di San Nicandro Garganico è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto il presunto autore del tentato omicidio di un 28enne, accoltellato la notte del 21 giugno scorso. Il 20enne, individuato grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza e alla testimonianza della vittima, risponde anche di porto ingiustificato di un coltello. Il giovane è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari mentre è già ristretto per altra causa presso la casa circondariale di Larino. L’indagine, coordinata dalla Procura di Foggia e condotta dalla Stazione Carabinieri di San Nicandro Garganico, riguarda la violenta aggressione al culmine di una lite tra l’indagato e la vittima. Secondo quanto ricostruito, il 20enne avrebbe estratto da un marsupio un coltello a serramanico e avrebbe sferrato al 28enne diversi fendenti, almeno tre, raggiungendolo alla regione toracica e scapolare. Nonostante la vittima avesse tentato di allontanarsi, l’aggressore l’avrebbe rincorsa, sferrandole un ulteriore colpo alle spalle, prima di essere interrotto dall’intervento di alcune persone. Dopo l’aggressione il 28enne fu trasportato in ospedale a Casa Sollievo della Sofferenza e sottoposto ad un intervento chirurgico.



Pubblicato il 16 Ottobre 2026