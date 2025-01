Accoltellata 50enne a Sassari, è gravissima: arrestato lo zio del marito

(Adnkronos) – Un 55enne è stato arrestato per aver accoltellato una 50enne alla periferia di Sassari. La donna, Roberta Mazzone è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Secondo una prima ricostruzione all'ingresso di una palazzina del quartiere Monte Rosello Alto l'uomo, zio del marito, l'ha colpita più volte con un grosso coltello da cucina ferendola a un rene e a un polmone fino alla rottura della lama. La vittima è stata aiutata da una vicina che ha chiamato i soccorsi mentre l'aggressore si allontanava. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e la polizia. In pochi minuti gli agenti della squadra Mobile, guidati dal dirigente Michele Mecca, hanno rintracciato e fermato il 55enne. Ancora da chiarire le cause dell'aggressione, nel frattempo i medici del Santissima Annunciata stanno intervenendo per salvare la donna. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Gennaio 2025