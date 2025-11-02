Attualità

Accoltellamento sul treno, 10 feriti: nove sono in pericolo di vita, indaga anche antiterrorismo

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Accoltellamento di massa nel tardo pomeriggio di ieri a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nel Cambridgeshire, Regno Unito. La polizia, riporta Bbc, ha confermato che sono 10 i feriti, nove dei quali ricoverati in pericolo di vita. Due le persone arrestate in relazione all'incidente e attualmente in custodia cautelare la cui identità non è ancora stata resa pubblica. L'indagine è supportata dagli agenti antiterrorismo e la polizia afferma che i treni non sono ancora in circolazione nella zona. Sono inoltre ancora in vigore diverse chiusure stradali. Intanto, un testimone oculare ha raccontato alla Bbc di aver visto un uomo con un braccio insanguinato correre giù da una carrozza urlando "hanno un coltello", mentre un altro testimone ha spiegato che la polizia ha colpito con il taser un uomo.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Che tempo che fa, da Greta Thunberg a Burioni: gli ospiti di oggi domenica 2 novembre

13 minuti fa

Milan-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

14 minuti fa

Domenica In, da Arisa a Ferzan Ozpetek: tutti gli ospiti di oggi 2 novembre

28 minuti fa

Sinner – Auger-Aliassime, oggi finale a Parigi: orario, precedenti e dove vederla

29 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio