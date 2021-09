Accoltellamento nel ghetto dei migranti, arrestato l’autore

presunto autore del grave accoltellamento verificatosi nei giorni scorsi nel cosiddetto ‘ghetto di Rignano’, in località ‘Torretta Antonacci’, in provincia di Foggia dove soggiornano in condizioni fatiscenti, nonostante i vari tentativi di sgombero, diverse centinaia di migranti impegnati nei lavori stagionali in agricoltura, è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di un cittadino originario del Mali, 40 anni, individuato con ancora addosso il coltello utilizzato per l’aggressione e la maglietta sporca di sangue.

La vittima è un trentenne originario del Senegal, che ha riportato serie ferite alla schiena, al collo e alla nuca. Trasportato dalla compagna nel reparto di chirurgia toracica degli Ospedali Riuniti di Foggia, l’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata. Determinante ai fini della ricostruzione dei fatti è stato l’intervento degli investigatori negli Ospedali Riuniti di Foggia dove sono state assunte le dichiarazioni della compagna della vittima e di un cittadino originario della Costa d’Avorio, che ha cercato di dividere i due, rimanendo anch’egli lievemente ferito a seguito della colluttazione.L’accusa è di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.A seguito dell’udienza l’arresto è stato convalidato.L’intervento dei carabinieri nel ghetto è stato connotato da una certa tensione a causa della resistenza opposta dal maliano nei confronti dei militari. Gli investigatori, come spesso capita in occasione degli interventi nel ghetto, sono stati circondati da un centinaio di residenti, alcuni semplicemente curiosi, altri intenzionati a ostacolare il loro operato e favorire la fuga dell’arrestato. La sinergia tra le forze dell’ordine del territorio ha fatto sì che in supporto ai militari dell’Arma intervenisse prima una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza e poi personale del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo circostanza che ha consentito ai carabinieri di effettuare il sopralluogo e i primi accertamenti in una cornice di piena sicurezza.

Dalle indagini della Compagnia di San Severo, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, è emerso che la lite era scaturita dall’astio nutrito dalla vittima nei confronti del maliano che nelle ore precedenti si sarebbe reso responsabile di lesioni, ingiurie e minacce ai danni della sua fidanzata, senza alcun apparente motivo. Il maliano ha precedenti specifici avendo accoltellato una donna nel

2014. Il ghetto è purtroppo spesso teatro di violenze che nella stragrande maggioranza dei casi nascono per futili motivi.

Condividi sui Social!