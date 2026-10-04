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Accerchiato e minacciato don Coluccia, al prete antispaccio di Roma anche insulti in arabo: denunciati 3 tunisini

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(Adnkronos) – Insulti e minacce, in arabo e in italiano, a don Antonio Coluccia al Quarticciolo a Roma. A quanto apprende l'Adnkronos il prete antispaccio, che è sotto scorta, è stato accerchiato ieri sera intorno alle 23 da un gruppo di persone, tra le quali nordafricani, che lo ha minacciato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.  Tre tunisini sono stati identificati e denunciati per minacce aggravate. Il prete antispaccio al momento dei fatti stava svolgendo una passeggiata per la legalità a cui partecipava anche Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk.  "Tutta la mia solidarietà e il mio sostegno al grande don Antonio Coluccia, ancora una volta minacciato e insultato. Intimidazioni vergognose e inaccettabili contro un prete coraggioso, da anni in prima linea contro droga e criminalità. Forza don Antonio, siamo con te!", ha commentato sui social il vicepremier e leader della Lega, Matteo
Salvini.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Ottobre 2026

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