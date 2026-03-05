Accenture acquisisce Ookla, Speedtest e Downdetector

(Adnkronos) – Ziff Davis ha ufficializzato la cessione della propria divisione Connectivity ad Accenture per una cifra pari a 1,2 miliardi di dollari in contanti. L'accordo sancisce il passaggio di proprietà di piattaforme divenute standard de facto per il monitoraggio delle reti, tra cui figurano Speedtest, Downdetector, RootMetrics ed Ekahau. Sotto il profilo finanziario, l'operazione evidenzia una rivalutazione esponenziale degli asset digitali: Ookla, acquisita nel 2014 per circa 15 milioni di dollari, è oggi il pilastro di una divisione che nel 2025 ha generato ricavi per 231 milioni di dollari, incidendo per il 16% sul fatturato complessivo di Ziff Davis. L'integrazione di queste competenze all'interno dell'offerta di Accenture risponde alla crescente necessità delle aziende di accedere a dati puntuali per la pianificazione di reti complesse. Attraverso il controllo di Speedtest e RootMetrics, Accenture acquisisce la capacità di monitorare le prestazioni delle reti mobili e fisse su scala mondiale, trasformando strumenti di misurazione consumer in asset strategici per la consulenza IT avanzata. Fondata nel 2006, Ookla conta oggi circa 430 dipendenti e ha progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione includendo l'analisi granulare delle performance mobili, un elemento che Accenture intende sfruttare per "potenziare le proprie capacità nel campo dei servizi legati alla network intelligence". Nonostante il cambio di vertice, la continuità operativa per l'utente finale sembra essere garantita. In base alle prime note ufficiali, "Ookla continuerà a operare esattamente secondo le medesime modalità attuali", preservando l'indipendenza funzionale di Speedtest. Allo stesso modo, non sono previste variazioni strutturali per Downdetector, la piattaforma di riferimento per la segnalazione di malfunzionamenti telematici. L'operazione riflette dunque una strategia di Accenture volta a internalizzare dati proprietari di alta qualità, consolidando la propria posizione come leader nell'analisi delle prestazioni digitali globali.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Marzo 2026